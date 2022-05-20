توريد 245 ألفا و241 طن قمح لشون وصوامع الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسى، إن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن إلى صوامع وشون المحافظة بلغ 245 ألفا و241 طن قمح، وتم الإنتهاء من حصاد مساحة 329 ألفا و541 فدانا من إجمالى 342 ألفا و100 فدان منزرعة بالقمح على مستوى المحافظة.





وأوضح الدكتور المرسى فى بيان اليوم الجمعة، أنه يتم متابعة عملية توريد القمح بالصوامع من خلال لجنة الفرز المحلى للقمح واستلام المحصول. ومن جانبه، قال مدير فرع سلامة الغذاء بالوادى الجديد، إن نسب النظافة تتراوح ما بين درجة أولى 23.5 بسعر أردب 885 جنيها، ودرجة ثانية 23 بسعر أردب 875 جنيها، ودرجة ثالثة 22.5 بسعر أردب 865 جنيها، مضيفا أن وزن الأردب الصافى 150 كيلو جراما. بدوره، قال محمد حمودة مدير صومعة الخارجة، أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة فى المعمل والتى تعمل بأحدث التقنيات لقياس نسبة الرطوبة والامونيا والأتربة والبروتين، بجانب أجهزة مسئولة عن نزع الشوائب أو أى أشكال غريبة عن القمح المحلى.

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