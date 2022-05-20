خير وفير.. توريد القمح إلى صوامع الإسكندرية (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - من جانبه قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إن هذا العام سيكون هناك قمح يكفى احتياجات المواطنين، وطمأن الشعب بتوفير رغيف العيش.

وأضاف أنه يوجد إقبال كبير من المزارعين والموردين على توريد القمح، خصوصا بعد قرار القيادة السياسية بصرف حافز إضافى للموردين.

ونوه إلى أنه يوجد فى الإسكندرية 7 مواقع تخزينية تم فتحها فى آخر أيام عيد الفطر، واليوم وصل إجمالى توريد القمح 37 ألف طن، وهذا يعد إنجازا فى أول 10 أيام من التوريد، وهو ما يبشر بالوصول إلى الكمية المستهدفة أو أكثر قليلاً فى نهاية الموسم وهى 150 ألف طن.

وأردف "سعد" تلاحظ أن المزارعين يقومون بتوريد قمح أكثر من المحددة لهم من القيادة السياسية وهذا يدل على وطنيتهم، ومن المتوقع العام القادم أن يكون هناك اكتفاء ذاتى للقمح فى مصر، بل سيكون هناك فائض إذا استمروا على نفس المنوال.