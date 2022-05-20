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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698919/تاريخ-فيكتور-جوميز-مع-الأهلي-قبل-مباراة-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية وعضو لجنة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن اسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت الصحف المغربية قد كشفت قبل ساعات عن استقرار الكاف على حكم مباراة فاينال إفريقيا المرتقبة منوهًة إلى أنه سيكون الحكم السابق ذكره، ويعاونهزاخيل توسي وسورو فاتسون، وصادق السالمي حكمًا رابعًا، كما تم اسناد مهمة حكام غرفة "الفار" لكل من هيثم غيرات وخليل حساني، إضافة إلى بيدة دحان.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد يوم الثلاثين من مايو الجاري على ملعب استاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازبلانكا حسبما أعلن الإتحاد الإفريقي.

ويستعرض دوت الخليج في الرصد التالي، تاريخ اللقاءات التي أدارها جوميز للأهلي:-

دوري أبطال إفريقيا 2017

كانت بدايات جوميز مع الأهلي هي إدارة مباراة القطن الكاميروني في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2017 وحقق الأهلي الفوز بثنائية نظيفة، وفي الدور نصف النهائي من النسخة ذاتها أدار جوميز مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي حسمها الأهلي بفوز كاسح بنتيجة 6-2.

دوري أبطال إفريقيا 2018

وأدار جوميز إدارة مباراة الأهلي وكمبالاسيتي في مجموعات نسخة 2018 على ملعب لوغجوجو ستاديوم، وخسر الأحمر بهدفين دون رد، كما احتسب للأهلي ركلة جزاء أهدرها وليد سليمان.

وفي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من النسخة ذاتها، واجه الأهلي وفاق سطيف بصافرة جوميز، وخسر الأهلي أيضًا بهدفين مقابل هدف، كان أحدهما مشكوكًا في صحته إذ أظهرت الإعادات التلفزيونية عدم بلوغ الكرة لخط المرمى.

دوري أبطال إفريقيا 2020

وأدار فيكتور جوميز مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي أبطال إفريقيا، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثية مقابل هدف وحيد ليصل إلى فاينال إفريقيا ويحصد الكأس التاسعة.

دوري أبطال إفريقيا 2021

وأخر المواجهات التي أدارها فيكتور جوميز للأهلي كانت أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2021 وفاز بها الأهلي خارج الديار بهد نظيف.

بذلك يصبح جوميز قد أدار 6 مباريات للأهلي، فاز الأهلي بـ4 كانت أحدهم أمام الوداد البيضاوي المغربي وخسر مباراتين.