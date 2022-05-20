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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698917/مش-هنقدر-نوفيك-حقك-بشرى-تنعي-سمير-صبري-وتكشف-تفاصيل-آخر-لقاء-بينهما

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير سمير صبري الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد وفاته عن عمر يناهز 85 عاما.

دوت الخليج يرصد نعي بشرى لـ سمير صبري

سمير صبري وبشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالفنان الراحل سمير صبري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت بشرى على الصورة التي تجمعها بالفنان الكبير سمير صبري برسالة تودعه من خلالها وقالت: "إنا لله وانا إليه راجعون .. مش قادرة أصدق.. مش قادرة أصدق.. اللهم لا اعتراض”.

وتابعت: " يا حبيبى يا سمير يا أستاذي و يا صاحبي.. الله يرحمك و يحسن إليك و يسكنك فسيح جناته.. يا من عملت خير لو عشنا أعمار فوق أعمارنا والله ما نقدر نوفيك حقك و لا نردلك عشر اللي عملته مع خلق الله كلهم”.

وفاة سمير صبري

واستكملت كلامها: “يا حبيبى يا غالي .. اخر مرة مكنتش عايزني امشي بس غصب عني قلتلك لازم أسافر و عندي شغل ما ينفعش يتأجل".

​​​​وأضافت بشرى: "سامحني إني مش جنبك دلوقتي بس أنت خلاص رايح للي أحن مني ومن الكل ورب العالمين استرد أمانته.. هتوحشني قوي قوي قوي .. الله يرحمك”.

واختتمت الفنانة بشرى تعليقها: "ربنا بيحبك و حسن الخاتمة في يوم جمعة وساعة مفترجة.. أرجوكم ما تفوتوش الصلاة عليه ده عمره ما ساب حد في ضيقة أو عمره ما فوت واجب... لا إله إلا الله ...لا إله إلا الله".

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جدير بالذكر أن الفنان سمير صبري كان قد قدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره من بينها “أبي فوق الشجرة”، "دموع صاحبة الجلالة"، و"جحيم تحت الأرض"، و"المساجين التلاتة"، و"الصديقان"، و"المراية" وغيرها.

وتضمنت مسيرة الفنان الكبير الراحل سمير صبري أيضًا مجموعة من الأعمال الدرامية الكثيرة الناجحة التي حققت نجاحا كبيرًا من بينها “حضرة المتهم أبي” و"حق مشروع" و"التماسيح"، و"قضية رأي عام"، و"كاريوكا" “ريح المدام” و"فلانتينو" وغيرها.