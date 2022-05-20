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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698915/جمعهما-الاسم-ورحلا-في-نفس-اليوم-60-عاما-من-صداقة-سمير-صبري-وسمير-غانم

توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبري بعد معاناة مع مرض القلب وعقب خروجه من المستشفى منذ أسبوعين تقريبًا وإجرائه عملية جراحية خطيرة.

دوت الخليج يرصد العلاقة بين سمير صبري وسمير غانم

علاقة سمير غانم وسمير صبري

رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا في نفس يوم وفاة سمير غانم الذي توفى العام الماضي 2021 يوم 20 مايو، ليجمعهما الاسم وتاريخ الوفاة.

جمع أيضًا سمير غانم وسمير صبري علاقة صداقة استمرت حوالي 60 عاما، وكان الفنان الراحل سمير صبري قد تحدث عن علاقة صداقته بالفنان سمير غانم أثناء إحدى ندوات تكريمه.

وقال سمير صبري: “يجمعني بسمير غانم الإسكندرية.. محطة الرمل.. وحبنا للمسرح وصورنا على أفيشات.. أنا وسمير جمعنا هوا إسكندرية وأحلام وعشق الفن.. وعشقنا لبلدنا.. وطموحات عديدة جمعتنا.. سألت استاذ فؤاد المهندس مين غير نجيب الريحاني بيضحكك قالي سمير غانم”.

وأضاف: “مش هكلم عن تلقائية سمير غانم.. الممثل الكوميدي في حياته الخاصة مش بيضحك.. لكن مع سمير غانم بتضحك وبتحس إنك عايش.. سافرنا مع بعض كتير.. جمعنا نفس المرض.. اشتغلنا مع بعض أكثر من 30 فيلم.. عملنا في يونان فيلم اسمه أهلا يا كابتن.. أحضان دافئة.. في الصيف لازم نحب، من أهم أفلامنا سويا.. سمير غانم عمل 145 فيلم".

وفاة سمير صبري

ويشار أن الفنانة دنيا سمير غانم كانت قد تحدثت عن الفنان سمير صبري من قبل وقالت عنه: “هناك معلومة لا يعرفها الكثيرون عن سمير صبري، وهي أن أول مرة في حياتها تغني في مقابلة إعلامية كانت معه في برنامجه التلفزيوني هذا المساء، بينما كانت المرة الثانية على الإطلاق من خلال برنامجه أيضا”.

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وأضافت الفنانة دنيا سمير غانم في تعليقها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: “والتي كانت سببا في تعرف المؤلف، مجدي صابر، والمخرج، محمد فاضل، عليها ورشحوها للمشاركة في بطولة مسلسل للعدالة وجوده كثيرة، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ووالدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والفنان أحمد زاهر".