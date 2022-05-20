الزراعة: الأزمات الأخيرة أظهرت أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليا

جدة - نرمين السيد - وأشار القصير إلى أن هذه الأزمات أظهرت أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليا نظرا لارتفاع أسعاره العالمية من جهة، ولأن الدول الكبرى المصدرة للغذاء تضع قيودا على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى.

جاء ذلك فى كلمة لوزير الزراعة خلال الاجتماع الافتراضى لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الإفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة.

وقال القصير إن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن القارة الإفريقية لديها حوالى 930 مليون هكتار من الأراضى الصالحة للزراعة.. لافتا إلى أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالى 60%) من الشباب، ورغم ذلك فإنه لا يتم استغلال إلى حوالى 50% فقط من هذه الأراضى الصالحة للزراعة.

وأضاف أن الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ حوالى 50 مليار دولار سنويا، موضحا أن هناك حوالى 280 مليون إفريقى يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وإن زيادة انتاج الغذاء فى الدول الإفريقية يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائى ومن أجل تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وأوضح الوزير أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعى بين الدول الإفريقية، تتمثل فى مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفنى وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة فى مجالات الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى والداجنى والسمكى والرى ومستلزمات الإنتاج الزراعى والتصنيع الزراعى والغذائى والنقل وسلاسل القيمة.

وتابع أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعى بين الدول الإفريقية، تشمل العمل على زيادة التجارة البينية الزراعية فى القارة الإفريقية، خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث إن إجمالى التجارة البينية بين الدول الإفريقية يبلغ حوالى 15% فقط.

وأكد وزير الزراعة أن القيادة السياسية تولى قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك فى تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوى الذى يؤديه القطاع فى الاقتصاد القومى، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسى والأفقى فى إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى، حيث يتمثل هذا الاهتمام أيضا فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة.

وقال القصير إن وزارة الزراعة لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التى تستهدف تحقيق معدل نمو زراعى احتوائى ومستمر ومتسارع؛ ليصل إلى حوالى 4,5 % سنويا وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة، وخاصة للمرأة والشباب فى قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

وأضاف أن وزارة الزراعة فى مصر تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء فى إفريقيا (AEFPP)، كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعى مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة ذلك، وكذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة فى عدد من الدول الإفريقية، وتستهدف فى الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة فى دول إفريقية أخرى، كما أن المركز المصرى الدولى للزاراعة بالوزارة يقدم منحا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة فى مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن أن مصر، والتى ستستضيف المؤتمر العالمى للمناخ فى دورته السابعة والعشرين (Cop27) بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الإفريقية، فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك، وستنسق مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة فى هذا الشأن.

شارك فى الاجتماع ماكى سال رئيس جمهورية السنغال رئيس الاتحاد الإفريقى، واكينومى أديسينا رئيس البنك الإفريقى للتنمية، وموسى فاكى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وجوزيفا ساكو المفوض الزراعى بالاتحاد الإفريقى، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، ووزراء الزراعة والمالية بالاتحاد، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.