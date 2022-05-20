2.3 مليار جنيه.. تنفيذ 287 مشروعا فى منفلوط وديروط بأسيوط ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه يجرى تنفيذ 287 مشروعا بمركزى منفلوط وديروط بتكلفة 2 مليار و301 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الجمعة، مع المهندس هشام عبدالسلام عوف رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد؛ لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز بمركزى "منفلوط وديروط" وفقا لرؤية "مصر 2030 للتنمية المستدامة".

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تلك المشروعات تشمل إنشاء 14 مجمعا لخدمات المواطنين بتكلفة 77 مليون جنيه و14 مجمعا زراعيا بتكلفة 35 مليون جنيه و2 مجمع سكنى بتكلفة 50 مليون جنيه، و137 كوبرى مشاة وكبارى سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة بتكلفة 40 مليون جنيه و40 وحدة صحية بتكلفة 220 مليون جنيه، بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 34 مركزا للشباب بتكلفة 72 مليون جنيه، وإنشاء 18 نقطة إسعاف بتكلفة 12 مليون جنيه.

وبالنسبة لأعمال الكهرباء فقد بلغ عدد المشروعات 14 مشروعا بتكلفة 621 مليون جنيه، وفى قطاع التضامن الاجتماعى بلغت 14 مشروعا يجرى تنفيذها بتكلفة 30 مليون جنيه بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 60%، لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ.

وفى سياق متصل، أكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية على أعمال الخياطة وتصنيع منتجات خان الخليلى والخرز والمشغولات اليدوية لإحياء الحرف التراثية والتقليدية بالمحافظة، وتدريب الشباب على هذه الصناعات لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب من الجنسين لسوق العمل فى كافة القطاعات والمجالات.

وأعلن المحافظ قيام إدارة التعاون بديوان عام المحافظة بتنظيم دورة تدريبية على الحرف التراثية واليدوية بالمجان خلال الفترة من 1 يونيو المقبل وحتى 31 يوليو القادم بمقر وحدة خان الخليلى بمركز الفتح الكائنة بمدرسة بدر الثانوية الصناعية.

وأوضح المحافظ أن الهدف من الدورات هو إحياء الحرف التراثية والتقليدية للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار وتوفير فرص عمل وتدريب الشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل فى القطاعات المختلفة، تماشيا مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب وتنفيذا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بدورها، أشارت ناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، إلى أن الدورة التدريبية تستمر لمدة شهرين بدون رسوم بمقر وحدة خان الخليلى بمركز الفتح، ويتم التدريب على حرف الخياطة والكروشية وأشغال الخرز بالاستعانة بمدربين إدارة الإنتاج والمتخصصين، وعلى من يرغب فى التدريب التواصل على التليفون أو "الواتس آب" لرقم (01550480884) أو التوجه لإدارة التعاون بالدور الخامس بديوان عام المحافظة.