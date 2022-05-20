بمشاركة رجال الشرطة.. حملات للتبرع بالدم بمديرتى أمن المنوفية والشرقية

جدة - نرمين السيد - ونظمت مديريتا أمن (المنوفية، الشرقية) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملتين للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديريتين، عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.