أدوية مغشوشة.. هيئة الدواء تكشف عن حصيلة كبيرة للمخالفات منذ بداية مايو

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر مايو الجارى وحتى تاريخه؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة.





واستهدفت الحملات كل محافظات الجمهورية إذ تم المرور على 4423 مؤسسة صيدلية، منها 299 مخزن للأدوية، و45 صيدلية خاصة، و4073 صيدلية عامة، و8 شركات توزيع، وتم ضبط 1100 مخالفة متنوعة، منها 992 صيدلية مخالفة، و83 مخزنا مخالفا، و4 صيدليات خاصة، و11 مكان غير مرخصة، كما تم تحرير محضرين لمخالفة البيع بالسعر الجبرى.

وتم إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكل المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجارى المدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية.

وخلال الحملات تم تحرير 386 محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منهم 46 محضر غش تجارى، و84 محضر أدوية مخالفة، و330 محضر عدم وجود صيدلى، و11 محضرا لأماكن غير مرخصة.

وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة، والتى قدرت بكمية 1740 عبوة بقيمة مالية تقارب 655 ألف جنيه.

وفى إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية؛ نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبط عدد 300 عبوة من صنف ميداثيتك أمبول (مدرج على جداول قانون المخدرات)، مجهولة المصدر، بدون فواتير، حوزة أحد الأشخاص غير المصرح لهم بمزاولة المهنة،وذلك من خلال محاولة شراء عبر إحدى مجموعات تطبيق واتس آب، وذلك فى حملة رفقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتقدر قيمة المضبوطات بإجمالى 60 ألف جنيه.

يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الاحتياجات الدوائية، ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة وفاعلية وأمان الدواء، والاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.