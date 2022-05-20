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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698911/الصحة-تطلق-48-قافلة-طبية-مجانية-بمحافظات-الجمهورية-خلال-10-أيام

ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة..

علنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 22إلى 31 مايو الجاري، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومي 22 و23 مايو بمناطق الأربعين 4 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والوحدة الصحية بـ«أم الحويطات – النصر» مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية، والرقبة مركز دراو محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 23 و24 من شهر مايو، بمناطق هوارة مركز مطاى محافظة المنيا، والقيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومركز طبي السلام ثاني حي السلام أول محافظة القاهرة، وعرب مطير مركز الفتح محافظة أسيوط، وخربتا مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وأبو شروف - قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب البعالوة الكبرى مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 24 و25 مايو بمناطق جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وهرم سيتي حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وأبيس 2 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

وأردف «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية أخرى بمناطق الكابلات مركز الفتح محافظة اسيوط، و نقطة نجم مركز مطاى محافظة المنيا، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والعزيمة مركز التحرير محافظة البحيرة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة أسوان، و كفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، وعزبة البوصة مركز نجع حمادي محافظة قنا، والمراقي (بهي الدين - مشندت) مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب عيون موسى بحي الجناين محافظة السويس، وسالم البحيري مركز الفشن محافظة بني سويف، وأبو الشحات مركز كفر سعد محافظة دمياط، وسنباط مركز زفتى محافظة الغربية، ووادي الشرفا تجمع بدوي مجيرح مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

«الصحة» تطلق 48 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 10 أيام

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 26 و 27 مايو، في منطقتي فلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والسيسي مركز منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في مناطق القطوري حي جنوب العياط محافظة الجيزة، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، والانبوطين مركز السنطة محافظة الغربية، ووادى بئر زغير - وادى مجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 27 و28 من شهر مايو.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 28 و29 مايو، في مناطق الخمسين مركز اطسا محافظة الفيوم، وبولاق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والخنانسة غرب مركز المنشاة محافظة سوهاج، والمنشية الجديدة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، ودملو مركز بنها محافظة القليوبية.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 29 و30 مايو، في مناطق الشنانية مركز صدفا محافظة أسيوط، وعزبة العرب مركز كوم امبو محافظة أسوان، وحاجر الزاويدة مركز نقادة محافظة قنا، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق 53 أبو ماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وبرطباط مركز مغاغة محافظة المنيا، والحدين مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والدهتمون مركز أبو كبير محافظة الشرقية، ووحدة الخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وذلك في يومي 30 و31 من الشهر نفسه.