وفاة سمير صبري عن عمر يناهز 85 عاما

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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد خروجه من المستشفى بأيام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة سمير صبري

وفاة سمير صبري

توفى منذ قليل الفنان سمير صبري بعد معاناة مع مرض القلب وأكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير عن عمر يناهز 85 عاما.

ومن جانبها الإعلامية بوسي شلبي كانت قد نعت الفنان الراحل سمير صبري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشرت صورته وعلقت عليها: “البقاء لله يا غالي”.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري كان قد غادر المستشفى قبل أسبوعين وذلك عقب تحسن حالته الصحية من الناحية النفسية والبدنية حيث كانت قد شهدت حالته تحسن ملحوظ.

مرض سمير صبري

ويشار أن السيدة عنايات صبرى شقيقة الفنان الكبير سمير صبري كانت قد نفت من قبل أن يكون الفنان قد أجرى أى حوارات أو أحاديث صحفية خلال الفترة الماضية وذلك أثناء تواجده في المستشفى.

وقالت في بيان صحفي لها: "لا يزال في المستشفى يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة فى القلب للمرة الثالثة”.

وتابعت: “نظرا لأن حالته الصحية لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية فى الوقت الحالي، كما يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات في أحد المستشفيات".

واختتمت كلامها: "الفوازير التى تذاع بصوته حاليا على محطة الأغاني قد تم تسجيلها فى شهر ديسمبر الماضى، وإنه لم يسجل أى أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده بها".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير الراحل سمير صبري كان تسجيله حلقة من برنامج ذكرياتي مع فرح الديباني والتي غنت مؤخرا أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وكان قد بدأت في تسجيل حلقات برنامجه عندما كان في المستشفى ويذاع برنامج "ذكرياتي" عبر موجات إذاعة الأغانى كل يوم ثلاثاء ويقدمه الفنان الكبير سمير صبرى ومن إخراج محمد تركي.