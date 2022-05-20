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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698909/فكرت-في-الانتحار-وأجهضت-طفلها-ملخص-تصريحات-مي-حلمي-الجريئة

حلت الإعلامية مي حلمي ضيفة اللبناني حكمت وهبي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحدثت عن رأيها في قضية جوني ديب وأمبر هيرد، وعلاقتها بطليقها محمد رشاد.

دوت الخليج يرصد تصريحات مي حلمي

تصريحات مي حلمي

قالت مي حلمي عن عملها في البرامج: “حسيت أنني في ملعب مش بتاعي وتنافست في البداية مع مذيعتين في مجال الرياضة، والمذيعات الحاليات يقدمن البرامج بشكل إخباري”.

وتابعت: “لكن أنا أتحدث في الفنيات وممكن أقعد معاك أشجع وأقول الجول ده مكنش حلو، ده ياخد البالون دور، ميسي مايستحقش والرجال ينزعجوا من حديثي في فنيات كرة القدم ويقولوا أنتي ست، يلا على المطبخ”.

وعن تفاعلها على السوشيال قالت: “لما أفتح لنفسي مجالات تانية أكيد هبقى في حتة تانية، ليه ما اهتمش بلبسي وشكلي وصوري وأنني أحافظ على الدايت، المكان والثقافة بيسمح لك بده، الشوارع بتسمح لك بده، بتقابل كل جنسيات العالم هنا".

أسرار مي حلمي

وأضافت قائلة: “اهتمامي بجمالي لا علاقة له بعملي كمذيعة لازم كل الستات تبقى كده.. لم أهتم بنفسي في فترة من حياتي وندمت على ذلك ساعات لما بتبقى مع حد مش شبهك بتبقى شبهه”، وكشفت تفكيرها في الانتحار في فترة زواجها من محمد رشاد، علقت قائلة: “لما الست تبقى حلوة وناجحة وذكية ويدخل في حياتها حد يبوظ السلام ده، طبيعي أنك تتغير، وبتزعل وتقول ليه أنا مش قاعد وسط ناس وأصحاب شبهي".

واستكملت كلامها قائلة: “تمردت على زواجي، لكن يجب أن أوضح معنى كلمة متمردة التي أقصدها لما تتحط في موقف وتفضل ساكت ومرة واحدة تنتفض، وتقول أنا طبعي مش كده.. وأريد أن أتحدث عن طلاقي من محمد رشاد بشكل مختلف عما قلته في البرامج السابقة”.

وتابعت: “أكيد مش هقول على نفسي وحشة.. وحديثي عن رغبتي في الانتحار وتشبيه نفسي بداليدا ومارلين مونرو كان بسبب ضغط المذيعة لأجيب عن سؤالها، فضربت لها مثال بنجوم عالميين، ولم أفعل ذلك لأجذب الانتباه”.

وقالت مي حلمي: “أحب جوني ديب وأمبر هيرد وأتابع قضيتهما لكي أشاهد ما يفعله المحلفين وسط 2 ممثلين.. وتعرض جوني ديب للتعنيف أمر صعب، ولا يوجد رجل في العالم يتقبل أن تضربه امرأة.. أي رجل يمد إيده على ست عايز قطعها”.

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واختتمت كلامها: “تعرضت للإجهاض أثناء زواجي، ولا يمكن أن أقول إنه حدث بسبب التعنيف، خاصة أنني لا أمتلك أي إثبات، بعكس أمبر هيرد وجوني ديب حيث يمتلك كل منهما أدلة ضد الاخر "واتعلمت منهم الحتة دي".