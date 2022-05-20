انت الان تتابع تفاصيل خبر غضب في الأهلي بسبب اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. تعرف على السبب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698906/غضب-في-الأهلي-بسبب-اتحاد-الكرة-ورابطة-الأندية-تعرف-على-السبب

سادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة ايسترن كومباني في الدوري المصر الممتاز.

دوت الخليج

وكان الأهلي قد توجه بطلب رسمي لمسؤولي رابطة الأندية واتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة إيسترن كومباني المقرر لها في الخامس والعشرين من مايو الجاري، من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الـ30 من الشهر ذاته.

يذكر، أن الأهلي سيواجه ايسترن كومباني في إطار مؤجلات الدوري من الجولة الرابعة عشر، فيما سيواجه الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وبرر الأهلي طلبه بمنح الفريق فرصة جيدة للاستعداد لخوض موقعة النهائي، لا سيما وأنه مقامة على ملعب الفريق المنافس حسب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن قرار رابطة الأندية والجبلاية يعد تعنتًا كبيرًا ضد النادي الوحيد الذي يمثل مصر في المحافل القارية هذا الموسم، ومقبل على مباراة فاينال إفريقيا.

وأوضح المصدر لـ دوت الخليج أن دور الرابطة والجبلاية هو دعم الفرق وتسهيل مهمتها خاصًة في البطولات القارية، وليس عرقلة المسيرة.

وبالتزامن مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، والذي يخوضه الأهلي أمام الوداد يوم 30 مايو الجاري، قرر النادي الأهلي تفويض شركتي «لاكي تورز» و«ماستر ترافل» بجميع المهام والإجراءات الخاصة بسفر أعضاء وجماهير الأهلي لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المرتقبة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال والمحدد لها ٣٠ مايو الجاري.

وأكد النادي، بيان له، أن هاتين الشركتين هما المسئولتان عن كافة الأمور المتعلقة بالسفر، بما في ذلك الحصول على التأشيرات من السفارة المغربية وتذاكر السفر ووسائل الانتقال سواء في مصر أو المغرب، وخدمات الإقامة والإعاشة بالفنادق وما يصاحبها من إجراءات تأمين، وكذلك تخصيص منافذ للحجز للراغبين في السفر والإعلان عن أسعار الرحلات، سواء كانت لمدة يوم واحد أو عدة أيام.

وأعلن الأهلي أنه سوف تقوم الشركتان بالتنسيق مع السلطات المغربية بشأن التأشيرات لكل أنواع الرحلات ومستوياتها الاقتصادية، والعمل على توفيرها بأفضل الأسعار وفقًا لأعداد تذاكر المباراة، والتي طلب النادي الأهلي الحصول عليها من «كاف». وناشدت إدارة النادي الراغبين في السفر من أعضاء وجماهير الأهلي التواصل مع الشركتين المشار إليهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك بعد اجتماعات مكثفة للجنة التي قام بتشكيلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وضمت كلًا من: العامري فاروق نائب رئيس النادي - وخالد مرتجي أمين الصندوق – والدكتورسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي - وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم – ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وتواصلت مع العديد من شركات السياحة واستقرت على ما تم الإشارة إليه.

كاف يعلن رسميا إقامه نهائي دوري الأبطال بالمغرب

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن اقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ميدان استاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازبلانكا. وكانت أنباء قد ترددت بشأن احتمالية نقل المباراة المقرر اقامتها بين الأهلي والوداد المغربي من ملعب مركب محمد الخامس إلى استاد مراكش.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا قال فيه إن مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية ستقام يوم 20 مايو على ملعب استاد أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وأضاف: ونهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في السابعة بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت مصر) من يوم الثلاثين من مايو على ملعب مركب محمد الخامس.