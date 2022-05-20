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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698904/محمد-صلاح-يتوج-بجائزة-جديدة-في-الدوري-الإنجليزي

حصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي على جائزة جديدة، إذ توج بأفضل لاعب في الموسم، من جانب جمعية مشجعي الريدز للمعاقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم داخل النادي، عن طريق فيديو منشور، أثناء تتويج أحد الأطفال المعاقين للفرعون المصري بالجائزة.

يذكر، أن محمد صلاح قد نجح في تحقيق جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي، من رابطة الكتاب الإنجليزية قبل أيام، كما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج من رابطة البريمير ليج.

وتحدث تيد موريس رئيس الجمعية عن تتويج صلاح بالجائزة، قائلًا: أشعر بالفخر لما حققته مع الجمعية هذا العام، من خلال عملي جنبًا إلى جنب مع النادي ومؤسسة ليفربول، والعديد من الشركاء الخيريين.

وأضاف: بعد مرور سنوات صعبة ليست كثيرة، شرف كبير أن أعود إلى الأنفيلد للاحتفال بجوائز نهاية الموسم وجعل الطفل هاري يسلم الجائزة لصلاح، وأنا متأكد من أنه سيتحدث عن ذلك لسنوات عديدة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول لخوض مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، يوم الأحد المقبل أمام ولفرهامبتون في الجولة الثامنة والثلاثين والختامية.

وفي الوقت ذاته ينتظر ليفربول مباراة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الثامن والعشرين من مايو الجاري.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول موسم 2022

شارك محمد صلاح مع ليفربول على المستوى الأوروبي في 56 مباراة، كما لعب مباراتين في كأس العالم للأندية، ساهم فيهما بصناعة هدف وتمكن من تحقيق اللقب.

فيما من المقرر أن ينتظر أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد 2022 هي المشاركة رقم 57 للنجم المصري مع "الريدز" على المستوى الأوروبي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد فياريال

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

مباراة الذهاب

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

ريمونتادا ليفربول

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.