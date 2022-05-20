انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. «الصحة» تطلق 13 قافلة طبية بالمحافظات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698808/اليوم-الصحة-تطلق-13-قافلة-طبية-بالمحافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة 20 مايو وغدًا السبت 21 مايو، 13 قافلة طبية بعدة محافظات؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين،ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تستهدف الوصول إلى المناطقة النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، للكشف وعلاج المجاني على المواطنين.

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القوافل الطبية في المحافظات

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل الطبية تأتي تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة»، يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

التخصصات الطبية بقوافل وزارة الصحة

وتضم قوافل الصحة الطبية، كافة التخصصات من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، كما تضم صيدلية خاصة بها تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتنطلق القوافل الطبية في:

- أبو غالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة.

- وادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

- النوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط.

- وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر.

- ميت حبيب مركز سمنود محافظة الغربية.

كذلك إطلاق 8 قوافل طبية يومي 20 و21 مايو في مناطق:

- المشرك بحري مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم.

- نزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج.

- دير الجنادلة مركز الغنايم محافظة أسيوط.

- المنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ.

- شبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية.

- كفر الفرعونية مركز أشمون محافظة المنوفية.

- نجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر.

- بهبشين مركز ناصر محافظة بني سويف