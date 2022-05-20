انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص.. «دش ساقع» من موسيماني للاعبي الأهلي وتهديدات بالتصفية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698903/خاص-دش-ساقع-من-موسيماني-للاعبي-الأهلي-وتهديدات-بالتصفية

صب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غضبه على لاعبي خط دفاع المارد الأحمر، بعد الأداء الذي ظهروا به خلال مباراة البنك الأهلي.

دوت الخليج

وكان استاد المقاولون العرب قد استضاف مباراة الأهلي والبنك في مباراة الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعلم دوت الخليج، أن بيتسو موسيمان وجه اللوم للمدافعين بعد تكرار الأخطاء التي حذر منها في المحاضرات السابقة لمباراة البنك الأهلي، مما هدد مرمى محمد الشناوي باتاحة أكثر من فرصة للمنافس.

وأكد موسيماني للاعبين أن تمركزهم الخاطئ في الكثير من المواقف كان سببًا في وصول مهاجمي البنك الأهلي إلى مرمى الفريق والاقتراب من التسجيل.

وهدد المدرب الجنوب إفريقي المدافعين، بالبحث عن لاعبين جدد يستطيعون تنفيذ تعليماته والتركيز في المباريات، مشددًا على أن أي لاعب يغيب عن الفريق في المباريات المقبلة لا يلوم إلا نفسه.

وحذر المدير الفني اللاعبين من تصفية في خط الدفاع بعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها أواخر شهر مايو الجاري.

وبالتزامن مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، والذي يخوضه الأهلي أمام الوداد يوم 30 مايو الجاري، قرر النادي الأهلي تفويض شركتي «لاكي تورز» و«ماستر ترافل» بجميع المهام والإجراءات الخاصة بسفر أعضاء وجماهير الأهلي لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المرتقبة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال والمحدد لها ٣٠ مايو الجاري.

وأكد النادي، بيان له، أن هاتين الشركتين هما المسئولتان عن كافة الأمور المتعلقة بالسفر، بما في ذلك الحصول على التأشيرات من السفارة المغربية وتذاكر السفر ووسائل الانتقال سواء في مصر أو المغرب، وخدمات الإقامة والإعاشة بالفنادق وما يصاحبها من إجراءات تأمين، وكذلك تخصيص منافذ للحجز للراغبين في السفر والإعلان عن أسعار الرحلات، سواء كانت لمدة يوم واحد أو عدة أيام.

وأعلن الأهلي أنه سوف تقوم الشركتان بالتنسيق مع السلطات المغربية بشأن التأشيرات لكل أنواع الرحلات ومستوياتها الاقتصادية، والعمل على توفيرها بأفضل الأسعار وفقًا لأعداد تذاكر المباراة، والتي طلب النادي الأهلي الحصول عليها من «كاف». وناشدت إدارة النادي الراغبين في السفر من أعضاء وجماهير الأهلي التواصل مع الشركتين المشار إليهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك بعد اجتماعات مكثفة للجنة التي قام بتشكيلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وضمت كلًا من: العامري فاروق نائب رئيس النادي - وخالد مرتجي أمين الصندوق – والدكتورسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي - وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم – ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وتواصلت مع العديد من شركات السياحة واستقرت على ما تم الإشارة إليه.

كاف يعلن رسميا إقامه نهائي دوري الأبطال بالمغرب

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن اقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ميدان استاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازبلانكا. وكانت أنباء قد ترددت بشأن احتمالية نقل المباراة المقرر اقامتها بين الأهلي والوداد المغربي من ملعب مركب محمد الخامس إلى استاد مراكش.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا قال فيه إن مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية ستقام يوم 20 مايو على ملعب استاد أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وأضاف: ونهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في السابعة بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت مصر) من يوم الثلاثين من مايو على ملعب مركب محمد الخامس.