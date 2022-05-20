محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:29 مساءً - أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، وتواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول على رأس القائمة.

ونشرت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، على موقعها الرسمي عبر تويتر، 5 أسماء بجانب محمد صلاح مرشحين للجائزة، وهم زميله فى ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي فيل فودين وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى ديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 22 هدفاً، كما أنه هداف الريدز فى دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

وتختتم منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي يوم 22 مايو الجاري حيث يواجه ليفربول ضيفه وولفرهامبتون على ملعبه ، فيما يستضيف فريق مانشستر سيتي ضيفه أستون فيلا على ملعبه الاتحاد.

وأجرى محمد صلاح جلسة تصوير مع لاعبي ليفربول استعداداً لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر اقامته يوم 28 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس أمام ريال مدريد الإسباني.

ويمتلك محمد صلاح سجل حافل من الإنجازات مع ليفربول في البطولات الأوروبية، حيث إنه حقق العديد من الأرقام الهامة وساهم في كثير من الأهداف الحاسمة". وخاض صلاح مع ليفربول على المستوى الأوروبي 56 مباراة، كما لعب مباراتين في كأس العالم للأندية، ساهم فيهما بصناعة هدف وتمكن من تحقيق اللقب. ومن المنتظر أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 هي المشاركة رقم 57 للنجم المصري مع "الريدز" على المستوى الأوروبي. ولعب محمد صلاح مع ليفربول 5 مرات في دوري أبطال أوروبا، وتمكن من بلوغ النهائي 3 مرات، وساهم في إحراز الفريق 45 هدفا، حيث سجل 33 وصنع 12. وفى النسخة الحالية من دوري الأبطال، شارك محمد صلاح في 12 مباراة، بما يعادل 919 دقيقة، وأحرز 8 أهداف وصنع 2 أسست، كما نجح في إرسال 26 تمريرة ناجحة و 21 فرصة مصنوعة إلى جانب 33 تسديدة منها 15 على المرمى و 25 مراوغة ناجحة. كما يحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، خلف كريم بنزيما نجم ريال مدريد المتصدر برصيد 15 هدفا، والبولندى روبرت ليفاندوفيسكى لاعب بايرن ميونخ الوصيف برصيد 13 هدف، والايفوارى سباستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندي صاحب المركز الثالث برصيد 11 هدف. وحصد محمد صلاح مؤخرا سادس ألقابه مع ليفربول، بعد الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى". وضم محمد صلاح لقب كأس الاتحاد الإنجليزي إلى 5 ألقاب أخرى توج بها مع ليفربول، وهى دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدورى الإنجليزي 2019 - 2020، كاس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية عام 2019 وكأس الرابطة الإنجليزية الموسم الحالى 2021 - 2022. وتعرض صلاح للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر مباراة تشيلسي تسببت فى استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالي دييجو جوتا، وغيابه عن مباراة ساوثهامبتون الأخيرة فى الدوري الإنجليزي، إلا أن يسابق الزمن للمشاركة أمام ريال مدريد. كان محمد صلاح قد أنضم لصفوف فريق ليفربول فى صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي فى صفقة كلفت خزينة الريدز مبلغ 42 مليون يورو.

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