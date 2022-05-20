القوى العاملة: تعيين 386 شابا والتفتيش على 390 منشأة بأسوان

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان قامت بتعيين 386 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 2 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 785 راغب عمل منهم 3 " قادرون باختلاف"، وتوفير 9 فرص عمل.





وأضاف سعفان فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم أيضا إسقاط 39 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها بالمواعيد المحددة، منوها بأن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح محمد عبد الوهاب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضى، أنه تم صرف 48 ألف جنيه لـ18 عاملا غير منتظم رعاية اجتماعية و70 ألفا و887 جنيها رعاية صحية لـ54 عاملا ليصل إجمالى ما تم صرفه 118 ألفا و887 جنيها لـ72 عاملا مسجلا بالمديرية.

وأضاف أن المديرية فتشت على 224 منشأة (دورى نهارى) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 166 منشأة أخرى، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 22 منشأة وإعادة التفتيش على 33 منشأة أخرى.

وأكد أنه بمجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى، وتبقت 4 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 86 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 103 رخص مزاولة مهنة لـ202 عامل.