تعليم الغربية: جاهزون لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

جدة - نرمين السيد - وأشار ناصر فى تصريح له اليوم الجمعة إلى أنه تم تطهير جميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر، مؤكدا أن جميع مدارس المحافظة جاهزة تماما لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية، حيث يؤدى 91 ألفا و672 طالبا وطالبة الامتحانات فى 26 لجنة.

وأكد وكيل التعليم بالغربية تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وشدد على توفير الجو المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، واستعمال مطهرات الأيدى، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحانى، وذلك حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.