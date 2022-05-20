وفد إعلامى من 22 دولة إفريقية يزور أكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الوفد الزائر رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، وحرص على تدعيم أطر التعاون فى المجالات الأمنية والتدريبية مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة، كما قدم خلال الزيارة الدروع التذكارية للوفد الزائر.

وقد شاهد الوفد خلال تفقده لمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، فيلماً تسجيلياً يوضح أنشطة أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة "باللغة الإنجليزية"، كما التقوا بالكوادر الأمنية الإفريقية المتدربة بمركز بحوث الشرطة واطلعوا على البرامج التدريبية المتطورة، التى تطبقها مراكز التدريب الأمنى الدولى بمركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الإفريقية فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

أعقب ذلك تنظيم جولة تفقدية داخل الأكاديمية للوفد الزائر للتعرف على كياناتها ومنشآتها التعليمية والتدريبية، للوقوف على أحدث البرامج التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصرى، قادر على مواجهة أنماط الجريمة بصورها المختلفة.

وفى نهاية الزيارة أعرب الوفد الزائر عن خالص شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية ممثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بدور الأكاديمية فى المساهمة فى تنمية قدرات الكوادر الأمنية الإفريقية.