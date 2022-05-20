الصحة: إطلاق 48 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال 10 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 48 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 22 إلى 31 مايو الجارى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة).





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومى 22 و23 مايو بمناطق الأربعين 4 بمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، والوحدة الصحية بـ«أم الحويطات – النصر» بمركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، والزهور بمركز شرق بمحافظة الإسكندرية، والرقبة بمركز دراو بمحافظة أسوان، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع عبدالغفار أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 23 و24 من شهر مايو، بمناطق هوارة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، والقيطون بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ومركز طبى السلام ثانى بحى السلام أول بمحافظة القاهرة، وعرب مطير بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وخربتا بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأبو شروف - قارة أم الصغير بمركز سيوة بمحافظة مطروح، ومركز شباب البعالوة الكبرى بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ولفت عبدالغفار إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومى 24 و25 مايو بمناطق جدة بمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، والزعفرانة بمركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وهرم سيتى بحى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأبيس 2 بمركز شرق بمحافظة الإسكندرية.

وأردف عبدالغفار أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية أخرى بمناطق الكابلات بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، ونقطة نجم بمركز مطاى بمحافظة المنيا، والحرجة بالقرعان بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة، والعزيمة بمركز التحرير بمحافظة البحيرة، وخريت 1 بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وكفر ربيع بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وعزبة البوصة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، والمراقى (بهى الدين - مشندت) بمركز سيوة بمحافظة مطروح، ومركز شباب عيون موسى بحى الجناين بمحافظة السويس، وسالم البحيرى بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وأبو الشحات بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وسنباط بمركز زفتى بمحافظة الغربية، ووادى الشرفا تجمع بدوى مجيرح بمركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك يومى 25 و26 من الشهر نفسه.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومى 26 و27 مايو، فى منطقتى فلسطين بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والسيسى بمركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية فى مناطق القطورى حى جنوب العياط بمحافظة الجيزة، والإبراهيمية البحرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والانبوطين بمركز السنطة بمحافظة الغربية، ووادى بئر زغير - وادى مجيرح 2 بمركز نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك يومى 27 و28 من شهر مايو.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 28 و29 مايو، فى مناطق الخمسين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وبولاق بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والخنانسة غرب بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، والمنشية الجديدة بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، ودملو بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 29 و30 مايو، فى مناطق الشنانية بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وعزبة العرب بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان، وحاجر الزاويدة بمركز نقادة بمحافظة قنا، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق 53 أبو ماضى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وبرطباط بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، والحدين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والدهتمون بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ووحدة الخفيج بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يومى 30 و31 من الشهر نفسه.