ضمن«حياة كريمة».. قافلة طبية لعلاج 1829 حالة بقرية سيدى سالم فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أطلقت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قافلة طبية لقرية "شالما" والقرى المجاورة التابعة لمركز سيدى سالم، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أسفرت عن الكشف وتقديم العلاج بالمجان ل 1829 حالة ضمن "حياة كريمة".





وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، وفقا لبيان اليوم الجمعة، إن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية فى مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعى والإيجابى لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها.

وأشار دسوقى إلى أنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم "1829"مواطنا، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، كما أجرت قافلة العيون التابعة لمؤسسة صناع الخير729 حالة متنوعة.

وأضاف رئيس الجامعة بأن القافلة شملت عدة تخصصات طبيه وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية شالما، والقرى المجاورة التابعة للوحدة المحلية، بمركز سيدى سالم.