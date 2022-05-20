توريد 84 ألفا و 690 طن قمح لشون وصوامع الغربية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبو هاشم، إنه تم توريد 84 ألفا و690 طنا من محصول القمح منذ بدء حصاد الموسم الجديد للشون والصوامع وذلك داخل 22 موقعا تخزينيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة الخمس.





وأوضح وكيل وزارة التموين فى بيان اليوم الجمعة أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 246 ألف طن، مطالبا المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأكد أبو هاشم، أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائيا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، ولذا تم الاتفاق مع مديرية الأوقاف، بتخصيص جزء من خطبة الجمعة لتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح.

وكشف وكيل وزارة التموين، عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومى، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية.. مشددا على عدم تخزين أى كمية من القمح سواء لدى التجار أو المزارعين، تجنبا للمساءلة القانونية.