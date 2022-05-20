جدة - نرمين السيد - تفقد وفد من أعضاء السفارة السويسرية لدى القاهرة، فعاليات تنفيذ برنامج "مشوارى"، بمركز شباب الصفا بمحافظة الجيزة، والذى تنفذة وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب(الادارة العامة للتدريب)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وكان فى استقبالهم عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.





وتفقد أعضاء السفارة قاعات التدريب التى يتم تنفيذ البرنامج بمكونيه (تنمية المهارات/ والمشورة المهنية)، كما شاهدوا أيضا تدريب لسفراء مشوارى. كما تفقدوا معرض المنتجات اليدوية داخل المركز، وشاهدوا عرضا للفلكلور من الوافدين من دولة السودان.

وأكدت منال جمال، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى يحرص على التوسع فى البرامج التدريبية والأنشطة لخدمة الشباب والنشء، مشيرة الى أن برنامج "مشوارى"يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية "المهارات الشخصية، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الإبداع والابتكار، مهارات الجاهزية للعمل".

وأبدى أعضاء السفارة سعادتهم بما شاهدوه داخل مركز شباب الصفا، مشيدين بنوعية التدريبات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة المصرية لتأهيل الشباب فى شتى المجالات.

يذكر أن برنامج "مشوارى" يعتمد على مكونان أساسيان الأول تنمية المهارات ويشمل مهارات (الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكارى، ومهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، ومهارات إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ومهارات الادخار للنشء)، والمكون الثانى " المشورة المهنية" يهدف إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعنى بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهنى ومساعدتهم فى تلبية تلك المتطلبات من خلال الدعم الإرشادى والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد سويسرى يتفقد تدريبات «مشوارى» بمركز شباب الصفا بالجيزة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.