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شهد الماراثون مشاركة نحو 5 آلاف من الشباب والفتيات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وتضمن نصف ماراثون لمسافة 21 كم، والركض لمسافات "10 كم، 5 كم، 2 كم"، بالإضافة إلى سباق لمسافة 2كم لذوى القدرات والهمم.
أوضح وزير الشباب والرياضة أن ماراثون القاهرة يُجرى التنسيق بشأن إقامته منذ ستة أشهر بالتعاون مع المؤسسات الشريكة فى التنظيم، للخروج به فى أفضل صورة، مبيناً أن الماراثون سيكون تقليداً سنوياً يُقام فى قلب القاهرة.
أكد الدكتور أشرف صبحى، أن ماراثون القاهرة يحمل فى طياته عدداً من الرسائل الهامة فى مقدمتها التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة، ودور الرياضة فى الحفاظ على الصحة، والتكوين البدنى السليم، مشيراً إلى قيام الوزارة بتنظيم عدة ماراثونات وفعاليات رياضية مختلفة على مستوى الجمهورية فى ضوء السعى نحو جعل الرياضة أسلوب حياة.
من جانبه، أشاد محافظ القاهرة بالإقبال الكبير من الشباب على المشاركة فى فعاليات الماراثون الذى يتم تنظيمه تأكيداً على دعم الدولة للرياضة، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على مجهوداته البارزة فى دعم المنشآت الشبابية والرياضية بالقاهرة، وإقامة الفعاليات الرياضية المتنوعة بها.
وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة بتكريم الفائزين فى سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كم، حيث من الفتيات فازت بالمركز الأول رحمة حسنى، والمركز الثانى ملك سلامة، والمركز الثالث حبيبة محسن، وعلى مستوى الشباب جاء بالمركز الأول سالم محمد، والمركز الثانى عبد الله عادل، والمركز الثالث نور الدين بكر.
حضر فعاليات الماراثون من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، والفنانة رزان مغربى، والمهندس عمرو منسى، رئيس شركة I Events، والمهندس إبراهيم صفوت، رئيس شركةCairo Runners.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة رزان مغربى.. وزير الرياضة والمحافظ يطلقان إشارة بدء ماراثون القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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