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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698902/إدراج-اسمه-في-قائمة-الممنوعين-من-السفر-تطورات-أزمة-وليد-منصور-والشاب-خالد

مازالت أزمة المنتج وليد منصور والشاب خالد في تطور وتشغل الجمهور، حتى أصدر المستشار ياسر قنطوش المحامي الخاص بالشاب خالد مؤخرًا بيانا يكشف من خلاله تفاصيل جديدة.

دوت الخليج يكشف تطورات أزمة وليد منصور والشاب خالد

أزمة وليد منصور والشاب خالد

كشف المستشار ياسر قنطوش في البيان الذي أصدره أن موكله الشاب خالد لم يتقاضي باقي أجره عن الحفلة التي قام بتنظيمها المنتج وليد منصور فيتبقى له 36 ألف دولار، وسبق وتقدم بشكوى لنقابة الموسيقيين بشأن هذه الحفلة وباقي مستحقات الشاب خالد.

وأوضح أنه وقتها قامت نقابة المهن الموسيقية باستدعاء وليد منصور، الذي أكد خلال الجلسة الأولى انه سيحضر مستندات تؤكد دفع باقي مستحقات الشاب خالد لكنه لم يحضر في الجلسة الثانية، لافتًا إلى أن الشاب خالد لم يلجأ إلى مكتبه إلا بعد فشله في الحصول على باقي مستحقاته بمختلف الطرق الودية.

وأشار في البيان أيضًا أنه سبق وتحصل على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد المنتج وليد منصور لصالح المنتج الأردني عنان محمد عوض، بعد حصوله على 700 ألف دولار من موكله لإنتاج أعمال سينمائية، وهذه الأحكام تصل عددها حوالي 10 جنح.

أزمات وليد منصور

وجاء في البيان الخاص بمحامي الشاب خالد: “منها الجنحة رقم 133 لسنة 2018 جنح قسم أول مدينة نصر والمستأنفة برقم 2341 لسنة 2019 جنح مستإنف القاهرة الجديدة ، والجنحة رقم 132 جنح قسم أول مدينة نصر لسنة 2018 والمستأنفة برقم 2332 جنح مستأنف القاهرة الجديدة”.

وقال أيضًا إنه سبق وتقدم ببلاغ للنائب العام ممثلا عن شركة باي ميديا الكويتية بعد حصول وليد منصور علي مبلغ 195 ألف دولار مقابل تنظيم ثلاثة حفلات غنائية بالكويت ولم يقم برد هذه المبالغ رغم عدم تنفيذ بنود التعاقد.

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واختتم في البيان: “بناءً على العريضة التي قدمها مكتبه برقم 14512 عرائض َمنع من السفر، أصدر النائب العام قرارا بادراجه على قوائم الممنوعين من السفر”، وناشد إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بوزاره الداخلية سرعة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية.