بروتوكول تعاون علمى بين بحوث البترول وجامعة الدلتا التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول توقيع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث البترول المصرى؛ بهدف تكامل الجهود وتعزيز التعاون العلمى بين الجهتين، والذى يأتى تفعيلًا لمفهوم المُشاركة والتكامل مع مُؤسسات الدولة المُختلفة.





وأوضح التقرير أن البروتوكول يشمل التعاون العلمى، فى عدة مجالات مُختلفة؛ منها تبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، والتعاون فى المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التى تخدم الطرفين، وتنظيم الندوات والمُؤتمرات وورش العمل فى المجالات العلمية والبحثية المُختلفة، والاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الطرفين، والاستعانة بالكوادر العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية.

وقع البروتوكول ياسر مصطفى مدير المعهد، وهشام عبدالخالق رئيس الجامعة، وذلك على هامش فعاليات المُؤتمر الدولى الأول للتعليم الجامعى التكنولوجى ودوره فى مجال الصناعة، والطاقة، والمحافظة على البيئة، "ومنتدى توظيف خريجى الجامعات التكنولوجية"، والذى نظمته جامعة الدلتا التكنولوجية، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة من 15-16 مايو الجارى؛ ويهدف المؤتمر إلى ربط مُخرجات البحث العلمى بالصناعة، واهتمامها بالبحث العلمى، وتحفيز المُتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين والطلاب.

وتضمن المُؤتمر جلسات حوارية ومُناقشات علمية وبحثية مُتميزة لمجموعة من الباحثين والخبراء الأجانب والمصريين إلى جانب رجال الصناعة والأعمال، بالإضافة إلى وجود كوكبة من كبار المسئولين؛ لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين، وذلك من خلال عدة محاور منها: (تكنولوجيا الميكاترونيك وأنظمة التحكم، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، تكنولوجيا صناعة السيارات، تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا العمليات الصناعية، بالإضافة إلى المُخلفات الإلكترونية والتكنولوجيا الخضراء، وأى مجال آخر له علاقة بالمحافظة على البيئة.