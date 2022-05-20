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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698901/اللي-جاي-بيجيب-جلطة-أورتيجا-يكشف-تعرضه-لحملة-تشويه

كشف مطرب المهرجانات أورتيجا عن الأزمة التي يمر بها حاليًا ووجود أشخاص يحاربونه لقطع رزقه وتشويه صورته أمام جمهوره.

دوت الخليج يرصد أزمة مطرب المهرجانات أورتيجا

أزمة أورتيجا

كشف أورتيجا تفاصيل أزمته وما يتعرض له من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية قائلًا: “يا جدعان هو اللي بيأذي حد في أكل عيشه، وبيحارب علشان يخليني ماشتغلش، وأكونتات بتتسرق مني وناس قاعدة 24 ساعة بتشتم عمال على بطال”.

وأضاف: “نحب نقول إيه للناس دي.. وأنا عرفت كل حاجة علشان ربنا كبير أوي وكل حاجة بتبان، حتى ولو بالصدفة افرح لك يومين علشان مش بتدوم.. واللي جاي والله صدقني بيجيب جلطة.. أنا دايمًا في حالي، ومحدش بيسمع عني حاجة ولا ليا في النوش”.

وتابع أورتيجا تعليقه: “بس تقريبًا هتصحوا الشخص التاني اللي جوايا اللي بيحب النوش، علشان الطيبة في الزمن ده مش بتنفع، ده اللي اكتشفته، أورتيجا الطيب بح”.

وفاة والدة أورتيجا

ومن ناحية أخرى، كانت والدة أورتيجا قد رحلت عن عالمنا في شهر مارس الماضي، واستقبل الفنان ومطرب المهرجانات أورتيجا عزائها في مسجد الخلفاء الراشدين الذي يقع في منطقة مصر الجديدة.

وحرص على حضور عزاء والدة أورتيجا كلا من صديقيه أوكا وحودة بندق وعدد كبير من الحضور لتقديم واجب العزاء له، ومساندته في وفاة والدته.

وظهر عليه في العزاء أيضًا علامات الحسرة والألم، خلال استقباله واجب العزاء، وكان قبلها قد علق على قرار نقابة المهن الموسيقية، بشأن وقف مطربي المهرجانات من خلال لقاء تلفزيوني له.

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وقال أورتيجا خلال لقاء تلفزيوني سابق له ببرنامج et بالعربي وهو يكشف رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية: إن النقابة موفقة في هذا القرار، أنا مع النقابة في إننا مش عاوزين كلمات مسفة ومخلة؛ لأن الأطفال بقوا متفاعلين على السوشيال ميديا بشكل كبير”.

وأضاف مطرب المهرجانات أورتيجا في تعليقه: “وكله بقى معاه تليفونات، ولو النقابة عاوزاني أغير اسمي؛ ممكن أخليه مارادونا”.