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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698899/مصدر-سعادتنا-في-حضورك-وغيابك-دنيا-سمير-غانم-تحيى-ذكرى-وفاة-والدها-الأولى

دوت الخليج يرصد رسالة دنيا سمير غانم لوالدها في الذكرى الأولى لوفاته

دنيا سمير غانم ووالدها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدها النجم الكبير الراحل سمير غانم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة والدها النجم سمير غانم.

وعلقت على صورة والدها قائلة: “بابي حبيبي انت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك نسألكم الفاتحة”.

ومن جانبها الفنانة إيمي سمير غانم كانت قد أحيت ذكرى وفاة والدها الأولى وكتبت عبر صفحتها: “النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه.. ولما بنام وأشوفك والله بصحي اضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك ويفرحك في الجنة إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد، نسألكم الفاتحة”.

الذكرى الأولى لوفاة سمير غانم

يذكر أن الفنان الكبير الراحل سمير غانم كان قد قدم عشرات المسرحيات المليئة بالإفيهات واللقطات التي لا ينساها الجمهور مثل: المتزجون، أنا لايص وأخويا هايص، فارس وبني خيبان، بهلول في إسطنبول، موسيقى في الحي الشرقي، السعادة الزوجية، أهلًا دكتور، دو ري مي فاصوليا، مراتي زعيم عصابة، جحا يحكم المدينة.

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وفي الدراما قدم العديد من الأعمال المميزة مثل: كيف تخسر مليون جنيه، كابتن جودة، ألف ليلة وليلة، بطل الدوري، دعوني أعيش، انسى اللي فات يا فرحات، عوالم خفية، كما شارك ابنتيه دنيا، وإيمي، في مسلسلاتهما ومنها اللالا لاند، نيللي وشيرهان، لهفة، عزمي وأشجان، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل بدل الحدوتة 3 عام 2019 مع دنيا سمير غانم.