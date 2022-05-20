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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698857/التسجيل-مجانا-وإعفاء-الكبار-خطوات-جديدة-لتسجيل-رقم-المحمول-على-البطاقات-التموينية

بعد أن مدت وزارة التموين تسجيل رقم الهاتف المحول على البطاقات التموينية إلى 30 يونيو من الشهر المقبل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارات جديدة تتعلق بإضافة وتسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية 2022.

وينشر موقع دوت الخليج كافة التفاصيل اللازمة لتسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية، والتي جاءت كالتالي:

- التقديم عبر موقعي (دعم مصر – بوابة مصر الرقمية) - تسجيل رقم المحمول بمكتب التموين أو إلكترونيا خدمة مجانية - لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية الهاتف المحمول - يكتفي برقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأرسة ورقم هاتف مسجل باسمه - استثناء أسر السجناء وكبار السن من التقدم لتسجيل رقم الهاتف المحمول - يجب أن يتقدم المستتثنون من الخدمة بما يثبت حالتهم

كيفية تسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية

نوضح أولا كيفية تسحيل وإضافة رقم الموبايل إلى بطاقات التموين، وجاء في 6 خطوات، والتي نرصدها فيما يلي:

أولا- الدخول على موقع دعم مصر الرسمي.. من خلال الرابط التالي

أو بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي

ثانيا- الضغط على خانة الخدمات التموينية المتاحة.

ثالثا – اختيار أيقونة إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

رابعا - إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

خامسًا - كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

سادسًا - الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

أما بالنسبة لـ رابط الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الم إليها.

وكان الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.

وأكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجيه شمل أيضا فتح موقعي ( دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال، الي ان التوجية شمل التنبية علي مديريات التموين بإخطار الإدارة التموينية ومكتب التموين ومراكز الخدمة ان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه وأشار الي ان السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم حتي 30-6-2022.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-ي ونيو-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

إضافة رقم المحمول على البطاقات التموينية

وأضاف المصيلحى، في وقت سابق، أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

ومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم.