حار اليوم وبارد غدا.. بيان مهم من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة، طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية وشمال الصعيد 35 درجة مئوية وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية. كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وأوضحت الهيئة، أن البلاد على موعد مع انخفاض فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة من الغد 21 مايو وتستمر إلى الأحد 22 مايو لتسود أجواء ربيعية معتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 32 19 الإسكندرية 24 18 وادى النطرون 30 18 طنطا 32 19 شبين الكوم 32 19 دمنهور 32 19 بلطيم 29 18 مطروح 22 16 السلوم 22 16 سيوة 33 19 بورسعيد 29 19 دمياط 30 19 الزقازيق 31 20 المنصورة 32 19 الإسماعيلية 32 20 السويس 32 19 العريش 28 18 رفح 28 18 رأس سدر 33 19 نخل 30 12 نويبع 35 20 طابا 33 21 كاترين 27 13 الطور 32 23 شرم الشيخ 36 24 الغردقة 35 24 مرسى علم 35 25 الفيوم 36 22 بنى سويف 36 22 المنيا 37 21 أسيوط 37 22 سوهاج 38 23 قنا 39 23 الأقصر 40 24 أسوان 41 25 إدفو 41 25 أبوسمبل 40 25 الوادى الجديد 40 25 شلاتين 35 23 أبو رماد 34 23 حلايب 30 22 رأس حدربة 29 23

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