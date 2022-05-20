توريد 170 ألفا و 232 طنا من الأقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين فى بيان له اليوم الجمعة، أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.

وشدد الهابط على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.