كامل الوزير يشارك بقمة المنتدى الدولى للنقل 2022 فى لايبزغ الألمانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تلبية للدعوة الموجهة من محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية، والرئيس الحالى للمنتدى الدولى للنقل ITF (International Transport Forum)، إذ شارك كامل الوزير فى هذا الاجتماع الوزارى "بصفة ضيف شرف وجاء عنوان الجلسة الافتتاحية "النقل من أجل مجتمعات شاملة"

وعلى هامش مشاركته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة المنتدى، عقد كامل الوزير سلسلة من الاجتماعات الهامة مع عدد من المسؤولين بالحكومة والشركات الألمانية للتنسيق وتوحيد وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين لسرعة نهو عدد من المشروعات المشتركة مثل مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة بإجمالى أطوال 2000كم وكذلك بحث التعاون المستقبلى فى مجالات النقل المختلفة.



والتقى وزير النقل نظيره الألمانى د. فولكر فيسنج إذ تم التأكيد خلال اللقاء على دعم الجانب الألمانى لهذة المشروعات ومخططات تنفيذها وفق أعلى معدلات الجودة العالمية وكذلك التعاون فى حال التمويل الميسر لتنفيذ هذه المشروعات والعمل على تقليل التداعيات العالمية الحالية على تكاليف المشروع وتوقيتات التنفيذ والالتزام بالمخططات المحددة لكل مشروع كما تناول الاجتماع المفاوضات المكثفة مع هيئة السكك الحديدية الألمانية DB لإدارة وتشغيل خطوط شبكه القطار الكهربائى السريع بالكامل (ركاب وبضائع) وتدريب الكوادر المصرية بكل فئاتها بجودة عالية وتوطين هذه النوعية من الصناعات الألمانية فى مصر.

كما تم وضع اللمسات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بتصنيع وتوريد وصيانة الأنظمة والوحدات المتحركة للخطين الثانى والثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع مع شركة سيمنز العالمية قبل نهاية هذا الشهر بمصر.



وأشاد وزير النقل المصرى بجدية الجانب الألمانى والجودة العالية لتنفيذ وإدارة وتشغيل هذا المرفق الهام لتحقيق أعلى قيمة مضافة لمصر والعالم خصوصا وأن هذة المشروعات تتوافق مع التوجهات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على كوكب الارض وهو ما أثنى علية وزير النقل الألمانى، وأشاد بالجهود المصرية فى تطوير البنية التحتية للدوله وخاصة مرفق السكه الحديد والتوسع فى إنشاء شبكة نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، كما توجه وزير النقل المصرى بدعوة نظيره الالمانى لحضور هذا التوقيع

وفى السياق ذاته التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمايكل بيتر المدير التنفيذى لشركة سيمنز العالمية للنقل وبحث الجانبان كل مايتعلق بشبكة القطار الكهربائى السريع والعقود التى سيتم توقيعها قبل نهاية هذا الشهر حيث تم تدقيق التوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتوريد الوحدات المتحركة للحصول على اكبر فترة سماح للسداد وكذلك زياده حجم المكون المحلى من المشروع وتمويله بالعمله المحليه لتقليل العبء على موازنة الدوله وامتصاص التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروسية على الوضع الاقتصادى العالمى وتقليل هذه المخاطر حفاظا على بناء جدار من الثقة مع المؤسسات العالمية وشدد كامل الوزير على شفافية ووضوح التعاقدات المصرية ووفاء مصر بالتزاماتها الدولية.



وكان وزير النقل قد ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان لاختيار مصر ضيف شرف قمه منتدى النقل الدولى هذا العام والذى يعقد تحت شعار "النقل من أجل المجتمعات الشاملة" وهو تقدير كبير نعتز به متوجها بالشكر لحكومة ألمانيا الاتحادية على استضافة هذا الحدث الهام، ومعبرا عن سعادته الشخصية بوجوده مع هذه النخبة المتميزة من السادة وزراء النقل وصانعى السياسات ومجتمع النقل الدولى والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل خاصة فى ظل التحديات الماثلة امام هذا القطاع الهام واهمها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرتها السلبية على حركة التجارة والسياحة فى العالم.

واكد الوزير خلال كلمته أن مصر حققت طفرة كبيرة فى تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، فى إطار خطة طموحة للدولة المصرية "رؤيـة مصـر 2030" التى تمثـل محطـة أساسـية فى مسيـرة التنميـة الشـاملة فى مـصر، كـمـا تمثل خريطــة الطريــق التى تســتهدف تعظيــم الاستفادة مــن المقومات والمزايا التنافسـية لديها وقـد تبنـت الإستراتيجية مفهـوم التنميـة المستدامة كإطـار عـام يهدف إلى تحسيـن جـودة الحيـاة فى الوقـت الحـاضر بما لا يخـل بحقـوق الأجيال القادمـة فى حيـاة أفضـل، ويمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية فى هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل اجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى العالم، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

وأضاف أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابيا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار وزير النقل إلى أن إن جميع المشروعات التى تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمى نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الأخضر المستدام صديق البيئة وان مصر ستشرف باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022 للبناء على ما تحقق فى جلاسكو 2021، فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التدهور البيئى، حيث تولى مصر أهمية خاصة للمشروعات الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث يعد الاقتصاد الأخضر مفتاحا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من مستويات الفقر فى العالم، وتخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء فى موازنتها العامة، من 15% حاليا إلى نحو 50%.



وأوضح الوزير إن مؤتمر شرم الشيخ COP27 سيسعى إلى ترجمة التعهدات التى صدرت عن مؤتمر جلاسكو إلى أفعال ملموسة وأن تكون المخرجات على قدر المسئولية تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وتعزيز قدرتها للوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة.