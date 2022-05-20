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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /698898/أنت-النفس-اللي-بتنفسه-إيمي-سمير-غانم-تحيي-الذكرى-الأولى-لوفاة-والدها

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها النجم الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا يوم 20 مايو العام الماضي 2021.

دوت الخليج يرصد رسالة إيمي سمير غانم لوالدها في ذكراه الأول

إيمي سمير غانم ووالدها

أعبرت الفنانة إيمي سمير غانم عن حزنها الشديد وافتقادها لوالدها النجم الكبير الراحل سمير غانم مطالبة متابعيها وجمهورها بقراءة الفاتحة له.

وشاركت إيمي سمير غانم متابعيها وجمهورها بنشرها صورة تجمعها مع والدها الراحل سمير غانم، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لإحياء الذكرى الأولى لوفاته.

وعلقت على الصورة التي تظهر فيها مع والدها قائلة: “النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه”.

الذكرى الأولى لوفاة سمير غانم

وأضافت: “ولما بنام وأشوفك والله بصحي اضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك ويفرحك في الجنة إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد، نسألكم الفاتحة”.

يشار أن آخر أعمال الفنان الكبير سمير غانم في الدراما كانت مسلسلات “بدل الحدوتة 3، لهفة، نيللي وشيرهان، اللالا لاند، عزمي وأشجان”.

وفيما يخص مشواره في المسرح فقدم العشرات من الأعمال على خشبة المسرح والتي كانت مليئة بالإفيهات منها: “المتزوجون، موسيقى في الحي الشرقي، السعادة الزوجية، جوليو ورومييت، أهلًا دكتور، فارس وبني خيبان، أخويا هايص وأنا لايص ، بهلول في إسطنبول، مراتي زعيم عصابة، دو ري مي فاصوليا، جحا يحكم المدينة”.

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يذكر أن آخر مسرحياته كانت مسرحية الزهر لما يلعب، ورصيده السينمائي يبلغ أكثر من 160 فيلمًا، مثل: “شاطيء المرح، شباب مجنون جدا، 30 يوم في السجن، شنطة حمزة، إلى المأذون يا حبيبي، فيفا زلاطا، البعض يذهب للمأذون مرتين، المشاغبون، الأحضان الدافئة، إنهم يسرقون الأرانب، بهاريز، على جنب يا أسطى، عندما يسقط الجسد، سنوات الانتقام”، وكان آخر أفلامه هو “عقدة الخواجة” الذي ظهر خلاله بشخصيته الحقيقية.