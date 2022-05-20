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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /698803/الأرصاد-اليوم-طقس-حار-على-القاهرة-الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البلاد ستشهد طقسًا لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التوقعات الجوية في مصر اليوم الجمعة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يكون هناك نشاطًا للرياح مع جو غائم جزئيًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، في حين تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر جو مشمس خلال أوقات النهار.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المصاحبة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 32 19

- الأسكندرية 24 18

- طنطا 32 19

- دمنهور 32 19

- مرسى مطروح 22 16

- السلوم 22 16

- سيوة 33 19

- بور سعيد 29 19

- الزقازيق 31 20

- الإسماعيلية 32 20

- السويس 32 19

- رفح 28 18

- نوبيع 35 20

- كاترين 27 13

- شرم الشيخ 36 24

- الغردقة 35 24

- الفيوم 36 22

- المنيا 37 21

- أسيوط 37 22

- الأقصر 40 24

- أسوان 41 25

- الوادي الجديد 40 25

- حلايب 30 22

- شلاتين 35 23