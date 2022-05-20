سفير مصر ببروكسل يلتقى عددا من نواب البرلمان الأوروبى والبلجيكى

جدة - نرمين السيد - وشملت تلك اللقاءات النائب Urmas Paet نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى، والنائب Gilles Lebreton من مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان الأوروبى، والنائب Petar Vitanov رئيس وفد مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى، والنائب Andre Flahaut بمجلس النواب البلجيكى وزير الدفاع البلجيكى الأسبق.

استعرض السفير عبد العاطى فى لقاءاته مع أعضاء البرلمان الأوروبى عملية التحديث الشاملة الجارية فى البلاد والطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بعد الزيارة الرئاسية لبروكسل فى فبراير الماضى.

كما قام السفير المصرى بإلقاء الضوء على الدور الإقليمى البناء الذى تضطلع به مصر لتسوية النزاعات بالطرق السياسية وما تم إنجازه فى مجالى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن استعراض التداعيات السلبية للأزمة فى أوكرانيا على الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائى.



وركز السفير عبد العاطى خلال اللقاءات على المبادرة الرئاسية الأخيرة بالدعوة لإجراء حوار سياسى شامل يضم كافة القوى والأحزاب السياسية وممثلى المجتمع المدنى، فضلا عن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذى كان محل ترحيب وتقدير كبير من جانب النواب الأوروبيين.

كما تناول الدكتور عبد العاطى مع النائب البلجيكى Andre Flahaut الذى سبق وأن تولى رئاسة مجلس النواب ومنصب وزير الدفاع البلجيكى، الطفرة التى تشهدها العلاقات المصرية البلجيكية فى مختلف المجالات وبخاصة فى المجال الاقتصادى والسياسى وذلك على خلفية زيارة السيد رئيس الجمهورية لبروكسل فى فبراير الماضى، والدور الذى تقوم به الشركات البلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة فى مصر فى مجالات البنية التحتية، فضلا عن قطاع الطاقة النظيفة.