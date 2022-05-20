الصحف الإيطالية: ترشيح متحدث الرئاسة سفيرا بروما إشارة مهمة من القاهرة

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "ترشيح المتحدث الرسمى للرئيس السيسى سفيراً لمصر فى روما" تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية بشكل واسع خبر صدور القرار الجمهورى بترشيح متحدث رئاسة الجمهورية بسام راضى كسفير فوق العادة لمصر فى روما.





وصفت الصحف، الترشيح "الرفيع المستوى" بمثابة إرسال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إشارة مهمة لإيطاليا باقتراح بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة ليمثل مصر فى العاصمة روما خلال السنوات المقبلة، وهو الواجهة الرسمية لمؤسسة الرئاسة المصرية أمام منصات ووسائل الإعلام المصرية والعالمية منذ عام 2017 أصدر خلالها العديد من البيانات الرئاسية تناولت قضية مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجينى تضمنت جميعها نفس الرسائل: الرئيس السيسى يريد "العدالة فى القضية" - "أعطى تعليمات لإزالة جميع العقبات أمام التحقيقات" ويؤكد "دعمه الكامل للتعاون بين السلطات المصرية والإيطالية المختصة"، وهى البيانات التى توقفت عن تناول قضية ريجينى منذ ديسمبر عام 2020 عندما أغلق المدعى العام المصرى رسميًا التحقيقات من جانب مصر.

كما نشرت الصحف الإيطالية السيرة الذاتية للسفير بسام راضى كاملة حيث وصفتها "بالكثيفة" مركزة على طول مدة عمله فى مؤسسة الرئاسة المصرية منذ عام 2017 فى فترة غاية فى الأهمية ومشاركته فى جميع الأنشطة والاجتماعات الرئاسية الخارجية والداخلية يومياً لمدة خمس سنوات اطلع واستوعب جيداً خلالها استراتيجيات وسياسات الدولة المصرية فى كل الملفات الخارجية والداخلية.

وأضافت أنه عمل من قبل فى السفارة المصرية بروما كسكرتير أول ويجيد التحدث باللغة الإيطالية وأنه من عائلة سياسية، والده وزير الرى وعضو مجلس النواب السابق فى الثمانينيات والتسعينيات المهندس عصام راضى.