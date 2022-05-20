براتب 3070 جنيها.. وظائف خالية فى شركات الإنترنت بالجيزة (الشروط والتقديم)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك" أن الشباب المطلوبين من الجنسين للعمل بقسم Technical support - customer service. الشروط والمميزات طبيعة العمل حل مشاكل الإنترنت المنزلى مع العملاء (8 ساعات عمل + 45 دقیقه بريك) - (5 أيام عمل + 2 يوم إجازة) - (21 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر). لا يشترط الخبرة السابقة بمجال العمل - مكان العمل مدينة نصر - إمكانية العمل من المنزل بعد رابع شهر عمل بالشركة - تأمينات صحية واجتماعية - ترقيات وتدرج وظيفى - راتب ثابت بدون تارجت 3070 - خريجين مؤهلات عليا كليات ومعاهد 4 سنوات - حد أقصى للسن 32.

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