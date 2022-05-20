وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدا اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها، إن منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدان صيانة وترميمًا وهى : أولًا: مساجد الإحلال والتجديد المرحوم محمد حسنى مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور عزبة سليم جبارس بحرى – مركز ايتاى البارود عزبة أبو قابيل البحرى أثريات فاضل – مركز ايتاى البارود عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاى البارود الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة الأنوار المحمدية – البسلقون – كفر الدوار الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية الرضا – بريم – كوم حمادة الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار النور – قرية ويصا الكبيرة – دمنهور أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة 15. سيدى يوسف – قرية ديبى – مركز رشيد

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