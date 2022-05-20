وزير الزراعة: تنسيق كامل بين جميع قطاعات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أن قطاع الزراعة متهم بتأثيره فى الانبعاثات الكربونية بنسبة عالية، وهذا غير صحيح فهو قطاع يستخدم فى التخفيف من هذه الانبعاثات، وقال إن هناك تنسيقا كاملا بين جميع قطاعات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.





جاء ذلك فى كلمة وزير الزراعة، خلال إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة.

وقال القصير إن العالم حاليا يفكر فى إطلاق منصة لتجارة الكربون وسيكون قطاع الزراعة من أهم القطاعات فيها، موضحا أن القطاع الزراعى الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، وقطاع الزراعة فى مصر وعالميا سيتأثر فى حجم إنتاجية بعض المحاصيل ويمكن للبعض الآخر أن يتأثر، فضلا عن زيادة معدلات استهلاك المياه للمحاصيل نتيجة زيادة معدلات البخر.

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤدى إلى تدهور الأراضى والجفاف وزيادة معدلات التصحر، وستؤدى إلى التأثير على ملوحة التربة وانتشار بعض الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى يمكنها مواجهة الأمر، منها استنباط أصناف تتناسب مع الظروف المناخية، وإطلاق نظام تحسين كفاءة استخدام المياه والتحول لنظم الرى الحديث.

وأوضح أن مواعيد الزراعة قد تختلف بسبب التغيرات المناخية، وسيتم تعزيز والتوسع فى منظومة الإنذار المبكر وهى المسئولة عن إعطاء إجراءات إرشادية استباقية للمزارع للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه يوجد تنسيق كامل بين جميع قطاعات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن قضية تغير المناخ أصبحت قضية كبيرة تؤثر على جميع الدول وليست الدول النامية فقط.

وأكد وزير الزراعة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يعتبر أحد البنود المهمة التى تسهم - بشكل كبير - فى نجاح استضافة مصر قمة المناخ القادمة.