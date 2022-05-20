إغلاق محطة مترو العتبة اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، أنه يأتى ذلك لإتمام أعمال إنشائية خاصة باختبارات المرحلة الجديدة بالخط الثالث، وتكون محطة باب الشعرية هى المحطة النهائية بالخط الثالث. وأضافت الشركة فى بيانها أنه سيتم غلق محطة العتبة بالخط الثالث فقط، ليوم واحد فقط، الجمعة الموافق 20 مايو، مع إعادة تشغيلها يوم السبت 21 مايو فى تمام الخامسة وربع صباحًا.

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