نواب النواب لـ دوت الخليج: توجيهات الرئيس السيسي لدعم الشركات الناشئة خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني و توفر فرص عمل للشباب

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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 04:46 صباحاً - محمد السيد - /698802/نواب-النواب-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-الرئيس-السيسي-لدعم-الشركات-الناشئة-خطوة-لتعزيز-الاقتصاد-الوطني-و-توفر-فرص-عمل-للشباب

أشاد أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتسهيل اجراءت تأسيس الشركات الناشئة، عن طريق الإخطار الرقمي من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

دوت الخليج

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، النائبة هالة أبو السعد، أن السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقرات فعلية لها داخل حدود الدولة، يساهم فى توفير نفقات تلك الشركات ممل يسهل ممارستها لنشاطها بشكل أسرع .

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، إضافة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة، يساهم فى جذب الاستثمارات، وتوفير فرصعمل للشباب وتشجيع رواد الاعمال على الابتكار والريادة.

وتابعت أبو السعد، أن هذه الاجراءات ستساهم فى دمج الاقتصاد الرسمي فى غير الرسمي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتعزيزه ككل، مطالبة الحكومة بضرورة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لدعم الشركات الناشئة.

أمين سر القوي العاملة لـ دوت الخليج: توجيهات السيسي بشأن الشركات الناشئة ثورة على معوقات البيروقراطية

وأشادت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، للسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي، وفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقرات فعلية لها، مؤكدة أن هذه الاجراءات تهدف لتوفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

وقالت، أن تأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي، يعد بمثابة ثورة فعلية على معوقات البيروقراطية، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تأثيره على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي على النحو التي ترغب الدولة في تحقيقه.

وأضافت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أن السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها؛ يهدف إلى توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، إضافة إلى تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة، يعد بمثابة نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات الرئيس السيسي، لافتة إلى أن مثل تلك القرارات تؤدي إلى خلق عوامل وآليات جذب غير مسبوقة تدفع عجلة الاستثمارات الوطنية والأجنبية بمصر خُطوات إلى الأمام.

وتابعت،” أن فتح الشركات الافتراضية يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصري”.

أمين سر مشروعات النواب لـ دوت الخليج: دعم الرئيس السيسي للشركات الناشئة يوفر فرص عمل للشباب

كما ثمنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغربمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس السيسي، للسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقرات فعلية لها، مؤكدة ’ن هذا الاجراء يهدف لتوفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

وأكدت أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الرئيس السيسي داعم دائم للابتكار وريادة الأعمال ومتابع جيدا للمعوقات والتحديات التي تواجه المبتكرين خاصه في قطاع التكنولوجيا، موضحة أن هذه الشركات القائمة على التكنولوجيا والابتكار الرقمي "الافتراضية"، في أمس الحاجه إلي توجيه الرئيس بعدم وجود مقرات مما يسهل توجداها فى أي مكان.

وقالت عضو مجلس النواب، أن الحاجة الاساسية للشركات الناشئة على التكنولوجيا، هي وجود خدمة انترنت جيدة واجهزة وفرق العمل ولأهمية تلك الشركات، مضيفة أن عدم التقيد بوجود مقرات فعلية، يساعد على وجود فرص عمل للشباب، مع وجود فرص أكبر للتواجد فى السوق المحلي.

وثمنت توجيهات الرئيس السيسي، بالتوسع في منحة "مبادرة مصر الرقمية" التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، موضحة أنها تسعى لتدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.