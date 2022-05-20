خالد أبو الوفا لـ دوت الخليج: توجيهات السيسي لدعم الشركات الناشئة دفعة للاستثمارات المحلية والخارجية فى السوق المصري

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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /698807/خالد-أبو-الوفا-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-السيسي-لدعم-الشركات-الناشئة--دفعة-للاستثمارات-المحلية-والخارجية-فى-السوق-المصري

أكد النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، إضافة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، تساهم فى احداث حراك اقتصادي، وجذب الاستثمارات الداخلية .

دوت الخليج

النائب خالد أبو الوفا يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الشركات الناشئة

وأوضح أبو الوفا، فى تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، أن توجيهات السيسي بتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة، يعزز من ريادة الأعمال ، وبمثابة محفز للرواد الشباب، أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقرات، يساعد على خفض التكلفة والنفقات ، وسرعة خروج انتاج هذه الشركات

وأضاف، النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، ان تأسيس الشركات من خلال الاخطار الرقمي، يعتبر نقلة نوعية في مجالالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤدي إلى خلق عوامل وآليات جذب غير مسبوقة تدفع الاستثمارات المحلية والخارجية على الاتجاه للسوق المصري كوجهة استثمارية جيدة.

وكان الرئيس السيسي وجه، خلال اجتماعه مع الحكومة، باللسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إضافة إلى فتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.