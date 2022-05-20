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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /698886/مصرع-شخصين-وإصابة-11-في-حادث-تصادم-بالمنوفية

شهدت مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية حادث مأسوي حيث لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 15 أخرين في حادث تصادم مروع بين جرار زراعي وميكروباص.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفى المركزي وإخطار مركز الشرطة لبدء التحقيقات في الحادث.

الواقعة بدأت بتلقي سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع اثنين وإصابة 15 آخرين، في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي على طريق القاهره الإسكندرية الزراعي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة لبدء التحقيقات.

أسماء المصابين :

ونتج عن الحادث ١١ مصابيين وجثتان وتم نقلهم إلى مستشفي بركه السبع وكانت أسماء المصابين كالتالي :

اسماء عرفات احمد، ٣٠عام، مجدي احمد خليل، ٥سنوات، محمد احمد خليل، يبلغ من العمر سبع سنوات ونص، مها الشناوي ابو شوشه، ٣٨ عام، منى عبد المنعم السيد ٣٠ عام، مصطفى السيد طه ٤٢ عام، عبد المحسن احمد امام ٥٣ عام، هيثم سعيد عبد العزيز ٢٥ عام، ايمان محمد كمال ٦٢ عام، محمد السيد مرسي ٣١ عام، الهام وليد حسن ٢٠ عام

ولقى هاني محمد السيد ٥١عام، السيد المرسي الخواص ٦٠ عام، مصرعهما.