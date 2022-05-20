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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /698884/بالصور--سقوط-بلكونة-علي-سيارة-في-الاسكندرية-ولا-يوجد-اصابات
تلقي قسم شرطة المتنزه اول بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنية بلاغًا يفيد وقوع " بلكونة" في احدي العقارات القديمة في شارع اسكندر ابراهيم امام سنترال ميامي، علي سيارة ملاكي كانت متمركزه بجانب العقار .
وتوجهت السلطات الامنية مع الحماية المدنية و هيئة الاسعاف الي محل البلاغ والتعامل مع الموقف سريعًا والسيطرة على الموقف ، ولا يوجد اصابات او خسائر بشرية ولكن احداث تلفيات في احدي السيارات فقط.
وتم تحرير محضر بالواقعة محل البلاغ وعمل الاجراءات القانونية اللازمة.
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