انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور _ سقوط بلكونة علي سيارة في الاسكندرية.. ولا يوجد اصابات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /698884/بالصور--سقوط-بلكونة-علي-سيارة-في-الاسكندرية-ولا-يوجد-اصابات

تلقي قسم شرطة المتنزه اول بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنية بلاغًا يفيد وقوع " بلكونة" في احدي العقارات القديمة في شارع اسكندر ابراهيم امام سنترال ميامي، علي سيارة ملاكي كانت متمركزه بجانب العقار .

وتوجهت السلطات الامنية مع الحماية المدنية و هيئة الاسعاف الي محل البلاغ والتعامل مع الموقف سريعًا والسيطرة على الموقف ، ولا يوجد اصابات او خسائر بشرية ولكن احداث تلفيات في احدي السيارات فقط.

وتم تحرير محضر بالواقعة محل البلاغ وعمل الاجراءات القانونية اللازمة.