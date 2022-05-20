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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /698876/مصرع-تاجر-ماشية-وإصابة-ثلاثة-أشخاص-آخرين-في-مشاجرة-بالمنوفية

خيم الحزن على أهالي قرية عرب ابو ذكري التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بعد أن شهدت القرية واقعة مأساوية تسببت في مقتل تاجر ماشية وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين إثر اشتباكات بينهم، وعلى الفور قام أهالي القرية بنقل المقتول والمصابين إلى مستشفي قويسنا وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت إلى موقع الحادث على الفور لكشف ملابسات الحادث وحررت محضر بالواقعة.

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وأكد مصدر أن الشخص الذي لقي مصرعه إثر تلقيه طلقة نارية طائشة أصابته في الرأس مباشرة يدعي حامي احمد يبلغ ٥٤ عام وتم عرضه على الطب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن، وأضاف أن الثلاثة أشخاص الآخرين ما زالوا في المستشفي في حالة حرجة يتلقون العلاج اللازم وتحت متابعة مكثفة من الطاقم الطبي بالمستشفى لعدم تدهور حالتهم الصحية.

تولت النيابة العامة التحقيقات

الأمر بدأ بتلقي سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بورود بلاغ عن مقتل شخص يُدعى حامي احمد، تاجر ماشية بناحية عرب أبو ذكرى، جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، وإصابة ثلاثة آخرين اثر اشتباكات بينهم.

من جانبها حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وجاري ضبط الجناة، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثة.