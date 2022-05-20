انت الان تتابع تفاصيل خبر بدء التحقيقات بواقعة تعدي 3 متهمين على شاب من ذوي الهمم بطوخ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /698868/بدء-التحقيقات-بواقعة-تعدي-3-متهمين-على-شاب-من-ذوي-الهمم--بطوخ

بدأت جهات التحقيق بمدينة طوخ ، محافطة القلبوبية التحقيق بواقعة تعدي 3 شباب على اخر من ذوي الهمم ، بعد تداول مقاطع فيديو لهم ، قد نشروهم على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك وهم يكتفونة ، ويتنمرون علية ، ولمسون أجزاء حساسة من جسده ، ويسخرون منه .

دوت الخليج

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بتحرير والدة المجني عليه بلاغًا يفيد بتعرض نجلها ويدعي "بحه" كما يطلقون عليه، وهو "شاب من ذوي الهمم، للتنمر من قبل 3 متهمين، صوروا أنفسهم وهم يتنمرون على هذا الشاب ويتحرشون به ويعتدون عليه ويقيدونه وينتهكون عرضه ويخدشون حياءه، ثم نشروا الڤيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك" من خلال سلسلة من الفيديوهات في جزءين الأول والثاني، وكتبوا: انتظرو الجزء الثالث، وذلك بقرية منصورة نامول التابعة لمركز ومدينة طوخ وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين، وحرر محضر يحمل رقم 4306لعام 2022 وتولت النيابة التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.

النيابة العامة

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوي الهمم بطوخ، وذلك على أثر ما تلقاه مكتب النائب العام من بلاغ من وزارة التضامن بالواقعة، وما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان من تداول مقطع مصور لها، وتزامن ذلك مع تحرير والدة المجني عليه بلاغًا بمركز الشرطة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.