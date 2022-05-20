عاجل.. وزير التعليم عن الغش: نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس

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جدة - نرمين السيد - وأضاف عبر صفحته بفيس بوك، إننا نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين فى هذه اللجان والذين أخفقوا فى عملهم أو ساعدوا على هذا.
وأرفق الوزير فى منشوره على صفحته الرسمية، نماذج للغش، قائلا: لدينا المئات من هذه التقارير فى اللجان وكذلك تقارير رواد تليجرام.
وتابع: "نحن ما نزال نعتقد ونتمنى أن هؤلاء قلة قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين، ويتسببون فى ضرر كبير لمصداقية التعليم المصرى ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم".
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