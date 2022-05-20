سفير مصر لدى كندا يناقش مع وزير كندى سبل التعاون بمجال الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الخميس ديفيد ماريت، وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، فى إطار تواصل السفارة المصرية فى أوتاوا مع مختلف المقاطعات الكندية؛ لبحث مجالات التعاون المشتركة مع مصر، وفى مسعى يستهدف استشراف فرص التعاون فى مواجهة التحديات العالمية الخاصة بالأمن الغذائى وارتفاع اسعار السلع الزراعية وتأثيرها على مصر.





وأشار سفير مصر لدى كندا، فى فى تصريح صحفى اليوم، إلى أنه حرص على مناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية وتزامنها مع جائحة كورونا على الأمن الغذائى العالمى والدول المستوردة للسلع الزراعية الاستراتيجية، من ضمنها مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على قدرات المقاطعة وفرص تعاونها مع مصر فى هذا المجال.

وكشف السفير المصرى، أن وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان استعرض قدرات المقاطعة الكبيرة فى مجالات إنتاج القمح الصلب وقمح الربيع عالى الجودة، وكذا قدراتها الكبيرة على مستوى كندا فى إنتاج العدس والحمص والكانولا، فضلا عن امتلاكها 40%؜ من إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى كندا، و98%؜ من إنتاج كندا من البيض؛ وهو الأمر دفع حكومة ساسكاتشوان إلى فتح مكاتب تجارية فى أكثر من 7 دول أجنبية لتعزيز شراكاتها التجارية والزراعية مع هذه الدول.

وأضاف السفير المصرى، أنه ناقش مع الوزير الكندى مجالات التعاون المشتركة فى البحوث الزراعية، والاستثمارات فى مجال الزراعة، حيث وجه وزير الزراعة الدعوة للمسئولين والشركات المصرية؛ لزيارة المقاطعة للتعرف عن قرب على ما يتوفر من فرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمار فى مجال الإنتاج والتجارة فى السلع الزراعية.