أمين سر اقتصادية النواب لـ دوت الخليج: توجيهات السيسي لدعم الشركات الناشئة تعزز خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار

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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /698828/أمين-سر-اقتصادية-النواب-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-السيسي-لدعم-الشركات-الناشئة-تعزز-خطة-الدولة-للتنمية-المستدامة-وتحفيز-الاستثمار

أشاد النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، للحكومة لتسهيل اجراءات تأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي، من خلال منصة تقام للإخطار، إضافة إلى السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، يُعد دفعة قوية للاقتصاد الوطني،و تدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة لتتحفيز الاستثمار.

دوت الخليج

أمين سر اقتصادية النواب يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الشركات الناشئة

وقال أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن قرار الرئيس السيسي، بالسماح بفتح شركات افتراضية دون وجود مقرات فعلية لها، يقضي على هروب المستثمرين إلى أسواق خارجية أكثر انفتاحا وسهولة، مثل اسواق دبي وماليزيا، لافتة إلى صعوبة الاجراءات وتأخرها لتاسيس الشركات.

وأكد النائب أحمد دياب، أن قطاع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، من القطاعات الواعدة فى الأسواق المحلية والعالمية، والتي تلقي رواجا دوليا، مشيرا إلى أنها تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل الاتجاه الدولي والجمهورية الجديدة للتحول الرقمي.

وقال أمين سر اقتصادية البرلمان، أن الاجراءات التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها لدعم تأسيس الشركات الناشئة، ستساهم فى ارتفاع معدلات النمو من خلال التوسع في هذه الشركات الناشئة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وتابع عضو اقتصادية البرلمان، أن الجمهورية الجديدة، تعمل على دعم وتشجيع الاستثمار فى الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، مما يعتبر من أهم القطاعات توفيرا لفرص العمل للشباب فى الدولة.